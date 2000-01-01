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Солдаты ищут упавший в ПА наблюдательный воздушный шар 16.01 14:06   MIGnews.com

Солдаты ищут упавший в ПА наблюдательный воздушный шар

В районе шоссе № 443 упал наблюдательный воздушный шар ЦАХАЛа.

Воздушный шар региональной бригады Биньямина упал на территории палестинской автономии.

ЦАХАЛ расследует обстоятельства инцидента. Солдаты ЦАХАЛа прочесывают местность в поисках упавшего воздушного шара.

Последний раз подобный инцидент произошел пять лет назад в Газе. Воздушный шар упал в километре от границы с Израилем.

В прошлом году в Умм эль-Фахм упал беспилотник ЦАХАЛа Heron. В результате крушения самолета и начавшегося пожара от отравления дымом пострадали 25 человек.
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