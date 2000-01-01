16.01 13:55 MIGnews.com

В Париже на Кардашьян напала банда пенсионеров

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Прошлой осенью в Париже банда пенсионеров ограбила звезду американских реалити-шоу и светскую львицу Ким Кардашьян. Об этом сообщил телеканал LCI. Самому "младшему" из бандитов было 54 года.Со ссылкой на источник, приближенного к расследованию, канал отмечает, что ограбление было организовано 60-летним Аомар Аит Хедаш. Кроме этого, он является рецидивистом "в бегах".В преступных кругах он был известен по кличке Старый Омар.По данным следователей, бандит жил в Париже без постоянной работы. А о визите "американской звезды" он узнал от столичных барменов. Тогда то пенсионер и решил действовать.За несколько дней Старый Омар собрал шайку из ветеранов-преступников. В ограблении Ким Кардашьян участвовали 61-летний Дидье Дюбрек (кличка Голубые глаза), 63-летний Юнис Аббас, 72-летний Пьер Буянер. Пятый участник группы, 54-летний Франсуа Делапорт, оказался самым младшем в банде.Также Аомар Аит Хедаш привлек к ограблению и своего сына, однако тот, лишь исполнял ролль водителя автомобиля.Напомним, что 3 октября 2016 года банда напала на Кардашьян в номере отеля, и украли драгоценностей на общую сумму в 5 млн. евро, кольцо стоимостью 4 млн. евро, а также два дорогостоящих смартфона.