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Официальный сайт Минобороны РФ 17.01 06:25   MIGnews.com

СМИ: британские корабли сопроводят Адмирала Кузнецова

Боевые корабли Великобритании готовятся сопровождать российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который пройдет мимо берегов Шотландии по пути из Сирии, пишет газета Telegraph.

Отмечается, что британские сторожевые корабли и подлодки внимательно отслеживают передвижение кораблей России. По словам адмирала Филиппа Джонса, королевский военно-морской флот столкнулся с самым высоким уровнем активности российского флота со времен окончания холодной войны.

Источники в ВМФ Великобритании, тем временем, отмечают, что базирование российского наводного флота представляет собой гораздо меньший повод для беспокойства, чем резко возросшая активность подлодок России в водах к северу от Шотландии.
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