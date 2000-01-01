17.01 06:25 MIGnews.com

СМИ: британские корабли сопроводят Адмирала Кузнецова

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Боевые корабли Великобритании готовятся сопровождать российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который пройдет мимо берегов Шотландии по пути из Сирии, пишет газета Telegraph.Отмечается, что британские сторожевые корабли и подлодки внимательно отслеживают передвижение кораблей России. По словам адмирала Филиппа Джонса, королевский военно-морской флот столкнулся с самым высоким уровнем активности российского флота со времен окончания холодной войны.Источники в ВМФ Великобритании, тем временем, отмечают, что базирование российского наводного флота представляет собой гораздо меньший повод для беспокойства, чем резко возросшая активность подлодок России в водах к северу от Шотландии.