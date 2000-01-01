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фото из соцсети 16.01 13:43   MIGnews.com

Найден черный ящик разбившегося Boeing под Бишкеком

На месте крушения турецкого транспортного авиалайнера Boeing 747 -400 под Бишкеком найден черный ящик, передает ТАСС со ссылкой на источники в МЧС Киргизии. Продолжается поиск второго самописца.

Спасательные работы на месте катастрофы намерены продолжать и ночью. В работах задействовано несколько сот человек.
Расследованием катастрофы займется Международный авиационный комитет (МАК). В Киргизию готовится вылететь комиссия из четырех человек, данные черных ящиков передадут им.

Грузовой Boeing 747 -400 потерпел катастрофу в понедельник утром – самолет упал на дачный поселок недалеко от Бишкека. Разрушены, по последним данным 32 дома. Сообщается, что в морги доставлены тела 31 погибшего и девять фрагментов тел. В больницах Бишкека находятся 12 пострадавших.
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