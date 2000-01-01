17.01 00:21 MIGnews.com

В Чечне задержаны трое боевиков

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Трое боевиков задержаны в Чечне – все они участвовали в незаконном вооруженном формировании под руководством особо опасного террориста Имрана Дацаева, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Банду координировал боевик запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Боевиков задержали в Шалинском районе республики.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате спецоперации в Курчалоевском районе Чечни ликвидированы четыре боевика и задержаны более 50. Среди задержанных – главарь банды Имран Дацаев.