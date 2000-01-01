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16.01 11:29   MIGnews.com

Сирийские мятежники приедут на переговоры в Казахстан

Сирийские повстанческие группы согласились принять участие в переговорах в столице Казахстана, организованных РФ, Турцией и Ираном. Главным требованием повстанцев до сих пор остается отставка президента САР Башара Асада.

В свою же очередь, сирийский лидер предлагает вынести на обсуждение вопрос изменения конституции. Изначально переговоры были намечены на 23 января текущего года. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что официального подтверждения даты переговоров пока не подтвердилось.

На переговорах в Астане мятежники, которые выступают против режима Асада, будут требовать расширения режима прекращения огня, а также сосредоточатся на гуманитарных вопросах, а не на политических дискуссиях, сообщает Би Би Си.

"Первое, что будет обсуждаться, это вопрос о прекращении огня и нарушениях со стороны режима", - сказал представитель Свободной сирийской армии на условиях анонимности.
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