16.01 11:29 MIGnews.com

Сирийские мятежники приедут на переговоры в Казахстан

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Сирийские повстанческие группы согласились принять участие в переговорах в столице Казахстана, организованных РФ, Турцией и Ираном. Главным требованием повстанцев до сих пор остается отставка президента САР Башара Асада.В свою же очередь, сирийский лидер предлагает вынести на обсуждение вопрос изменения конституции. Изначально переговоры были намечены на 23 января текущего года. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что официального подтверждения даты переговоров пока не подтвердилось.На переговорах в Астане мятежники, которые выступают против режима Асада, будут требовать расширения режима прекращения огня, а также сосредоточатся на гуманитарных вопросах, а не на политических дискуссиях, сообщает Би Би Си."Первое, что будет обсуждаться, это вопрос о прекращении огня и нарушениях со стороны режима", - сказал представитель Свободной сирийской армии на условиях анонимности.