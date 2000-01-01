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скриншот с видео YouTube 16.01 11:03   MIGnews.com

Число жертв авиакатастрофы в Киргизии возросло до 37

Число жертв катастрофы турецкого грузового самолета Boeing 747 -400 под Бишкеком возросло до 37 человек. Об этом и сообщает пресс-служба МЧС Киргизии.

По предварительным данным, около 15 домов разрушено.

Как сообщила на своей странице в Facebook представитель Минздрава республики Елена Баялинова, в число погибших входят 4 члена экипажа.

Грузовой самолет Boeing 747 -400 авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января. В аэропорту Манас в столице Киргизии стоял густой туман.

По данным Минтранса, лайнер упал при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж составлял пять человек.

На место происшествия выехали глава правительства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.
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