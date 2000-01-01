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YouTube 16.01 10:30   MIGnews.com

Мейдофф открыл "шоколадный бизнес" в тюрьме

Известный аферист американец Бернард Мейдофф, который является создателем крупнейшей финансовой пирамиды истории Штатов, занялся "шоколадным бизнесом" в тюрьме. Финансист, который отбывает 150-летний срок заключения, монополизировал подпольную торговлю горячим шоколадом.
Об этом рассказал журналист телеканала Fox News, который посетил Мейдоффа в тюрьме.

"Он скупил в тюремном магазине все упаковки с порошком Swiss Miss, после чего продал их с наценкой во дворе для прогулок заключенных", — рассказал репортер.
Мало того, финансист провернул дело так, что каждый, кто захочет полакомиться чашечкой напитка, сможет приобрести горячий шоколад только у Мейдоффа.

Отметим, что Бернар Мейдофф – бывший председатель совета директоров биржи Nasdaq и создатель фирмы Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. В 2009 году его признали виновным по 11 пунктам обвинения, в том числе в отмывании денег, мошенничестве и лжесвидетельстве.

Суд пригворил Мейдоффа к 150 годам тюремного заключения.
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