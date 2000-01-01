15.12 07:19 MIGnews.com

Турция прогнала израильское судно от берегов Кипра

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Турецкие военные корабли прогнали израильское исследовательское судно из спорного района Средиземного моря.На корабле "Бат Галим" находились ученые из Университета Бен-Гуриона, а также кипрский геолог, который проводил исследования, одобренные правительством Кипра в территориальных водах Кипра.Турция не имеет юрисдикции над районом Средиземного моря, в котором работали исследователи, однако ее флот потребовал, чтобы судно двинулось дальше на юг.Первым об инциденте сообщил "13 канал". Имела ли научная миссия отношение к разведке газовых месторождений или к проекту прокладки подводного газопровода EastMed – не сообщается.Что примечательно, Израиль подписал с Кипром соглашение о разграничении экономических вод. Как сообщают СМИ, тот район, в котором находилось судно на момент инцидента, входит в экономическую зону Кипра.Тем временем, Турция также подписала соглашение с Ливией, признавшей тот же район экономическими водами Турции.Инцидент произошел через несколько недель после того, как Анкара и Ливия подписали соглашение о разделе Средиземного моря, игнорируя экономические права Кипра и Греции.Турецкий МИД вызвал высокопоставленного израильского дипломата в начале этой недели, чтобы сообщить ему, что план Израиля по прокладке трубопровода природного газа в Европу в этой части Средиземного моря потребует одобрения.