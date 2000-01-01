Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Тонущий док с подлодкой РФ в Севастополе попал на видео | Фото:16.12 04:27   MIGnews.com

Тонущий док с подлодкой РФ в Севастополе попал на видео

В ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась выведенная из состава Черноморского флота списанная подводная лодка Б-380.

На Youtube-канале "Вести Севастополь" опубликовали видео происшествия.

Причиной ЧП стало техническое состояния дока. Как утверждали местные СМИ, никаких работ на объекте не проводилось, а сам док не подлежал ремонту. Позже он всплыл и находился на повернхности.

В пресс-службе Южного военного округа заявили, что ПД-16 и подводная лодка будут утилизированы. Они были выведены из эксплуатации Черноморского флота более десяти лет назад.



"В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации. Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации", – сообщалось вечером, 15 декабря.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:39
Ученые нашли черную дыру-"монстра" в нашей галактике
03:13
Корбин извинился после разгромного поражения на выборах
02:00
Названа полезная для диабетиков овсянка
01:44
Песков выдвинул условия Украине по транзиту газа
23:30
Названо условие для допуска россиян к Олимпиаде-2020
22:49
Эрдоган шантажирует Трампа из-за российских С-400
22:20
Опрос: с Сааром ослабеет Ликуд, но не правый блок
21:55
Ципи Ливни подумывает примкнуть к Ганцу
21:30
Нетаниягу: нельзя забывать тех, кто не оправился от ран
21:02
ХАМАС пожаловался Эрдогану на Израиль
20:46
КСИР: Персидский залив – наш
20:42
"Либерман - израильский Корбин"
20:21
На севере Израиля стартуют масштабные военные учения
20:00
ВВС Израиля понаблюдали за турецким кораблем возле Кипра
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus