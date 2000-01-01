16.12 04:27 MIGnews.com

Тонущий док с подлодкой РФ в Севастополе попал на видео

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В ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась выведенная из состава Черноморского флота списанная подводная лодка Б-380.На Youtube-канале "Вести Севастополь" опубликовали видео происшествия.Причиной ЧП стало техническое состояния дока. Как утверждали местные СМИ, никаких работ на объекте не проводилось, а сам док не подлежал ремонту. Позже он всплыл и находился на повернхности.В пресс-службе Южного военного округа заявили, что ПД-16 и подводная лодка будут утилизированы. Они были выведены из эксплуатации Черноморского флота более десяти лет назад."В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации. Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации", – сообщалось вечером, 15 декабря.