На севере Израиля стартуют масштабные военные учения
Вечером в воскресенье, 15 декабря, на севере Израиля стартовали масштабные военные учения.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.
По словам военных, учения призваны обеспечить готовность Северного командования. Израильтян предупредили, что в Галилее и на Голанских высотах будут слышны взрывы, будет наблюдаться интенсивное движение техники и самолетов.
В связи с этим, в ЦАХАЛ призвали граждан не беспокоиться. Учения продлятся до 18 декабря.