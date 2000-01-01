15.12 20:21 MIGnews.com

На севере Израиля стартуют масштабные военные учения

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Вечером в воскресенье, 15 декабря, на севере Израиля стартовали масштабные военные учения.Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.По словам военных, учения призваны обеспечить готовность Северного командования. Израильтян предупредили, что в Галилее и на Голанских высотах будут слышны взрывы, будет наблюдаться интенсивное движение техники и самолетов.В связи с этим, в ЦАХАЛ призвали граждан не беспокоиться. Учения продлятся до 18 декабря.