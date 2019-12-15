В России пассажирский автобус попал в серьезное ДТП

В Нижегородской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - читать: https://t.co/2YCLNCT6qP pic.twitter.com/srgyAoClK9— 3NEWS.RU (@3newsru) December 15, 2019
Автобус с 49 пассажирами вылетел в кювет в Балахнинском районе— NewsNN (@Newsnn_ru) December 15, 2019
В Балахнинском районе Нижегородской области 15 декабря произошло ДТП с пассажирским автобусом, в салоне которого находились 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородско...https://t.co/r2o4ClH3Ra pic.twitter.com/q3Ss3xIo4f