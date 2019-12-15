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В России пассажирский автобус попал в серьезное ДТП | Фото:15.12 18:13   MIGnews.com

В России пассажирский автобус попал в серьезное ДТП

В воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД, три человека находятся в тяжелом состоянии.

"В результате ДТП 25 пассажиров получили телесные повреждения", – сказал источни.

По предварительным данным, 50-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Уточняется, что автобус, который направлялся из Иваново в Дзержинск, принадлежит компании "Альтаир".

По данным СМИ, практически все пострадавшие получили несерьезные ранения. Многие ушли с места происшествия самостоятельно, остальных госпитализировали.



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