15.12 18:13 MIGnews.com

В России пассажирский автобус попал в серьезное ДТП

В Нижегородской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - читать: https://t.co/2YCLNCT6qP pic.twitter.com/srgyAoClK9 — 3NEWS.RU (@3newsru) December 15, 2019

Автобус с 49 пассажирами вылетел в кювет в Балахнинском районе



В Балахнинском районе Нижегородской области 15 декабря произошло ДТП с пассажирским автобусом, в салоне которого находились 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородско...https://t.co/r2o4ClH3Ra pic.twitter.com/q3Ss3xIo4f — NewsNN (@Newsnn_ru) December 15, 2019

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В воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами.Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД, три человека находятся в тяжелом состоянии."В результате ДТП 25 пассажиров получили телесные повреждения", – сказал источни.По предварительным данным, 50-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Уточняется, что автобус, который направлялся из Иваново в Дзержинск, принадлежит компании "Альтаир".По данным СМИ, практически все пострадавшие получили несерьезные ранения. Многие ушли с места происшествия самостоятельно, остальных госпитализировали.