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Негев: трагически погибла трехлетняя девочка | Фото:15.12 14:50   MIGnews.com

Негев: трехлетняя девочка упала с крыши машины и погибла

В воскресенье, 15 декабря, из-за серьезных повреждений трагически погибла трехлетняя девочка.

По данным "Маарив", ребенка привезли в больницу "Сорока" из одного из бедуинских поселков Негева.

Уточняется, что трехлетняя девочка упала с крыши автомобиля, получив серьезные повреждения.

Медики оценили ее состояние, как критическое. Некоторое время врачи безуспешно пытались спасти ребенка, но в итоге констатировали ее смерть. Ведется расследование.


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