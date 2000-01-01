15.12 14:50 MIGnews.com
Негев: трехлетняя девочка упала с крыши машины и погибла
В воскресенье, 15 декабря, из-за серьезных повреждений трагически погибла трехлетняя девочка.
По данным "Маарив", ребенка привезли в больницу "Сорока" из одного из бедуинских поселков Негева.
Уточняется, что трехлетняя девочка упала с крыши автомобиля, получив серьезные повреждения.
Медики оценили ее состояние, как критическое. Некоторое время врачи безуспешно пытались спасти ребенка, но в итоге констатировали ее смерть. Ведется расследование.
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