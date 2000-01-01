15.12 12:23 MIGnews.com

Тель-Авив: грабителя банк сбил автобус, и его не посадили

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Два года назад житель Тель-Авива, М., надев на голову чулок, зашел в банк и угрозами получил у кассира 9930 шекелей.Он выскочил из банка, сбив с ног пытавшегося задержать его охранника, прыгнул в свою машину и сумел скрыться с места преступления.Несмотря на это, полиция сумела идентифицировать машину и ее водителя, и через несколько дней задержала грабителя М.Десять месяцев назад, незадолго до вынесения приговора, М. был сбит автобусом на пешеходном переходе. Он получил тяжелую травму головы и 80% инвалидности.На суде М. выразил глубокое раскаяние в своих деяниях. Судья Цион Капач признал его виновным в ограблении. В подобных случаях наказание варьируется от года до семи лет лишения свободы. Прокуратура требовала для М. трех лет лишения свободы.Судья Капач приговорил М. к году лишения свободы и штрафу в 50 тысяч шекелей. Речь идет о беспрецедентном приговоре по подобной статье - до сего дня грабители банков получали реальные сроки в тюрьме.