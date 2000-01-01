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Вдова Собчака рассказала подробности смерти Сахарова | Фото:15.12 13:33   MIGnews.com

Вдова Собчака рассказала подробности смерти Сахарова

Смерть нобелевского лауреата Андрея Сахарова якобы была насильственной.

Об этом рассказала вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова, сообщает российское интернет-издание "Росбалт".

По словам Нарусовой, опубликовавшей сенсационную статью Собчака, которая при его жизни так и не увидела свет, ее муж был в этом уверен.

Собчак якобы считал, что Сахарова отравили, отчего у него отказало сердце. Политик изложил эти подозрения во времена своего изгнания, в Париже в 1998 году, когда пост руководителя Петербурга занимал Владимир Яковлев.

По версии Собчака, от Сахарова, который из-за оппозиции властям СССР провел шесть лет в ссылке в Горьком (ныне Нижний Новгород), избавились перед съездом народных депутатов, на котором мог бы состояться политический реванш коммунистов.

Отметим, один из создателей советской водородной бомбы академик Сахаров умер в возрасте 68 лет из-за внезапной остановки сердца 14 декабря 1989 года.


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