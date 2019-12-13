Север Израиля затопило из-за мощных штормов

"Мы получили сообщение о двух автомобилях, застрявших перед АЗС. Мы заметили девушку в машине, половина которой уже ушла под воду. Она не смогла выйти из машины из-за проблем с проводкой. Нам пришлось разбить стекло, чтобы ее спасти", - сказал начальник пожарной части Хайфы капитан Гал Перл.
Также в субботу вечером в Хайфе автомобиль сбил насмерть 53-летнего мужчину. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Наводнения – обычное для Израиля явление в зимние месяцы. Так, в январе прошлого года также наблюдались сильные наводнения.