15.12 11:53 MIGnews.com

Север Израиля затопило из-за мощных штормов

הצפות ענק בחיפה והקריות: כבאים מחלצים נהגים באזור הצ'ק פוסט https://t.co/f1uG6iWgiS pic.twitter.com/Yj65cWmCmW — חדשות חיפה והקריות (@haifakrayot) December 13, 2019

גם זה קרה הערב: מסלול אופנועי ים בצ'ק פוסט pic.twitter.com/YA0ucuhCpg — חדשות חיפה והקריות (@haifakrayot) December 13, 2019

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Штормы на севере Израиля спровоцировали сильные наводнения, в результате которых по меньшей мере один человек погиб, а еще несколько получили серьезные ранения.Еще вечером четверга, 12 декабря, в Кирьят-Бялкике волонтеры Magen David Adom спасли 40-летнего мужчину, получившего серьезную травму в результате падения дерева.Субботняя ночь принесла еще больше происшествий: спасатели вытащили несколько человек из машин, в которых те застряли во время наводнения."Мы получили сообщение о двух автомобилях, застрявших перед АЗС. Мы заметили девушку в машине, половина которой уже ушла под воду. Она не смогла выйти из машины из-за проблем с проводкой. Нам пришлось разбить стекло, чтобы ее спасти", - сказал начальник пожарной части Хайфы капитан Гал Перл.Также в субботу вечером в Хайфе автомобиль сбил насмерть 53-летнего мужчину. Полиция расследует обстоятельства происшествия.Наводнения – обычное для Израиля явление в зимние месяцы. Так, в январе прошлого года также наблюдались сильные наводнения.Однако, по крайней мере, один житель Хайфы догадался, как повеселиться в шторм, решив порассекать по затопленным улицам на гидроцикле.