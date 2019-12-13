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Север Израиля затопило из-за мощных штормов | Фото:15.12 11:53   MIGnews.com

Север Израиля затопило из-за мощных штормов

Штормы на севере Израиля спровоцировали сильные наводнения, в результате которых по меньшей мере один человек погиб, а еще несколько получили серьезные ранения.

Еще вечером четверга, 12 декабря, в Кирьят-Бялкике волонтеры Magen David Adom спасли 40-летнего мужчину, получившего серьезную травму в результате падения дерева.

Субботняя ночь принесла еще больше происшествий: спасатели вытащили несколько человек из машин, в которых те застряли во время наводнения.



"Мы получили сообщение о двух автомобилях, застрявших перед АЗС. Мы заметили девушку в машине, половина которой уже ушла под воду. Она не смогла выйти из машины из-за проблем с проводкой. Нам пришлось разбить стекло, чтобы ее спасти", - сказал начальник пожарной части Хайфы капитан Гал Перл.

Также в субботу вечером в Хайфе автомобиль сбил насмерть 53-летнего мужчину. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Наводнения – обычное для Израиля явление в зимние месяцы. Так, в январе прошлого года также наблюдались сильные наводнения.



Однако, по крайней мере, один житель Хайфы догадался, как повеселиться в шторм, решив порассекать по затопленным улицам на гидроцикле.


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