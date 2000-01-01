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Лидеров ХАМАСа вышвырнули с поминок Бахи аль-Аата 15.11 20:35   MIGnews.com

Лидеров ХАМАСа вышвырнули с поминок Бахи аль-Аата

Члены высшего руководства ХАМАСа, Махмуд аз-Захар и Ахмед Бахер были изгнаны, с применением насилия, с поминок командира Исламского джихада Бахи аль-Бата.

С ликвидации аль-Бата, командира Исламского джихада в северной части Газы, начался последний виток эскалации между Израилем и палестинскими террористами.

Люди Исламского джихада атаковали сановников ХАМАСа и насильственно прогнали их из траурного тента. Причиной стал отказ ХАМАСа поддержать Исламский джихад во время ракетных обстрелов Израиля.

По сообщениям очевидцев, собравшиеся орали: “ХАМАС, убирайтесь вон!”. Также сообщается, что во время стычки началась пальба в воздух. Сановников ХАМАСа быстро эвакуировали со сцены начавшихся столкновений.

После инцидента силы безопасности приехали к траурному тенту и попытались произвести несколько арестов лиц, подозреваемых в том, что атаковали руководителей ХАМАСа.

Руководство Исламского джихада после этого попыталось загладить инцидент. Группа сановников Исламского джихада и членов семьи аль-Ата явилась в дом пострадавшей стороны - Махмуда аз-Захара и принесла извинения. После этого Исламский джихад издал заявление, в котором выразил “сожаление” в связи с произошедшим.


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