Холон: состояние 8-летней девочки улучшилось

Состояние восьмилетней девочки, которая 12 ноября пострадала в Холоне, когда включилась сирена ракетной тревоги, улучшилось.
В больнице "Вольфсон" рассказали, что ребенок пришел в сознание. Уточняется, что состояние пострадавшей стабилизировалось.
Медики не исключили, что у девочки были наследственные заболевания, которые проявились только 12 ноября из-за шока.
Напомним, что 8-летняя девочка из Холона упала на лестнице, когда услышала сирену ракетной тревоги. Позже врачи сказали, что у нее была диагностирована остановка сердца. Родители, в свою очередь, утверждали, что никогда подобных проблем со здоровьем не наблюдали.