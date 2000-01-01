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Холон: состояние 8-летней девочки улучшилось | Фото:15.11 16:02   MIGnews.com

Холон: состояние 8-летней девочки улучшилось

Состояние восьмилетней девочки, которая 12 ноября пострадала в Холоне, когда включилась сирена ракетной тревоги, улучшилось.

В больнице "Вольфсон" рассказали, что ребенок пришел в сознание. Уточняется, что состояние пострадавшей стабилизировалось.

Медики не исключили, что у девочки были наследственные заболевания, которые проявились только 12 ноября из-за шока.

Напомним, что 8-летняя девочка из Холона упала на лестнице, когда услышала сирену ракетной тревоги. Позже врачи сказали, что у нее была диагностирована остановка сердца. Родители, в свою очередь, утверждали, что никогда подобных проблем со здоровьем не наблюдали.


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