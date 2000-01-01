15.11 13:27 MIGnews.com

15-летний ребенок спас свою сестру из пасти крокодила

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12- летняя девочка из филиппинской провинции Палаван едва не стала обедом для крокодила, спас её 15-летний старший брат.Известно, что брат с сестрой переходили реку по бамбуковому мосту, когда парень уже был на другом берегу, а его сестра на мосту, на неё набросился крокодил и схватил за ногу. Крокодил начал тащить девочку на дно, но 15- летний парень бросился на помощь, бросая в обидчика камни. Рептилия ослабила хватку и скрылась.Девочку госпитализировали с глубокой раной на ноге. Однако ее жизнь вне опасности.