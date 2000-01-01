Юго-восточную Францию завалило снегом

Сильные снегопады продолжались всю ночь на юго-востоке Франции. В коммуне Рош 63-летний водитель погиб, когда пытался убрать поваленное дерево с ледяной дороги, а другое дерево упало на него. Еще один человек, который помогал ему, получили травмы.
Около 140 000 человек остались без электричества. Ожидалось, что движение поездов будет прервано в Гренобле и вокруг него, по крайней мере, до дня пятницы из-за поваленных на пути деревьев, пишет DW.
Многие автомобилей и грузовиков застряли в снегу, и многие дороги были закрыты по всей области. Власти призвали людей избегать дорог.