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Юго-восточную Францию завалило снегом 15.11 11:41   MIGnews.com

Юго-восточную Францию завалило снегом

Сильные снегопады продолжались всю ночь на юго-востоке Франции. В коммуне Рош 63-летний водитель погиб, когда пытался убрать поваленное дерево с ледяной дороги, а другое дерево упало на него. Еще один человек, который помогал ему, получили травмы.

Около 140 000 человек остались без электричества. Ожидалось, что движение поездов будет прервано в Гренобле и вокруг него, по крайней мере, до дня пятницы из-за поваленных на пути деревьев, пишет DW.

Многие автомобилей и грузовиков застряли в снегу, и многие дороги были закрыты по всей области. Власти призвали людей избегать дорог.


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