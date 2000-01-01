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В Лондоне арестован пожилой раввин за экоактивизм | Фото:15.10 08:47   MIGnews.com

В Лондоне арестован пожилой раввин за экоактивизм

77-летний британский раввин был арестован лондонской полицией в понедельник, 14 октября, во время акций протеста против изменения климата. Раввин Джеффри Ньюман, из синагоги реформы Финчли, был частью группы из примерно 30 еврейских активистов, принимающих участие в восьмом дне демонстраций, чтобы потребовать более неотложных действий по борьбе с глобальным потеплением.

Ньюман опустилась на колени и заблокировала дорогу: "Мы переживаем период огромного катастрофического срыва, и, если потребуется арест, чтобы стимулировать общественное мнение, то тогда, безусловно, стоит быть арестованным", - сказал Ньюман, прежде чем полиция забрала его. Раввин отклонил просьбу полиции сопровождать их и настоял, чтобы его увезли.

Активисты Extinction Rebellion протестуют по всему миру уже более недели.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал протестующих прекратить блокировать улицы Лондона. Он назвал активистов "кооперативными преступниками", которые должны отказаться от своих "пахнущих коноплей бивуаков".




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