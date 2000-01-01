16.10 05:05 MIGnews.com
В Индии на кладбище нашли закопанного живьем ребенка
На кладбище в Индии копатели обнаружили девочку, которой всего 3 дня от роду, она была закопана в глиняном горшке. Рабочие случайно нашли ребенка во время рытья могилы неподалеку.
Ребенка запечатали в глиняный горшок и живьем закопали в землю.
Предполагается это сделали сами родители девочки, которые хотели сына.
Ребенку спасло жизнь то, что часто недоношенным детям требуется меньше кислорода, чтобы выжить.
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