В США за 32 секунды похитили офорт работы Сальвадора Дали
В картинной галерее в Сан-Франциско была совершена дерзкая кража в рекордно короткое время. Злоумышленнику понадобилось 32 секунды для того, чтобы вынести с выставки офорт работы знаменитого испанского художника Сальвадора Дали.
Стоимость похищенной работы оценивают в 20 тысяч долларов. Внешние камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в помещение галереи спокойно вошел мужчина спортивного вида, одетый в синюю футболку, шорты и бейсболку, а уже спустя 32 секунды неторопливо вышел из здания с похищенным офортом в руках. Указано, что размеры офорта составляют 50 на 60 сантиметров. Об этом сообщает ВВС.
"Они как бы просто заглянули в галерею вдвоем, вероятно, для отвлечения сотрудников, и убежали слишком быстро, до того, как кто-то успел что-либо заметить", - рассказала директор галереи Анжела Келлет.
Также сообщается, что похищенный экспонат в экспозиционном зале был прикреплен к мольберту при помощи троса, однако в момент похищения и трос и карабин отсутствовали. В настоящее время правоохранители пытаются выяснить, было ли отстегнуто крепление заранее или ловкий злоумышленник сумел обрезать трос за тот короткий промежуток времени, который он находился в помещении галереи.