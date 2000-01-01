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В США за 32 секунды похитили офорт работы Сальвадора Дали 16.10 07:10   MIGnews.com

В США за 32 секунды похитили офорт работы Сальвадора Дали

В картинной галерее в Сан-Франциско была совершена дерзкая кража в рекордно короткое время. Злоумышленнику понадобилось 32 секунды для того, чтобы вынести с выставки офорт работы знаменитого испанского художника Сальвадора Дали.

Стоимость похищенной работы оценивают в 20 тысяч долларов. Внешние камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в помещение галереи спокойно вошел мужчина спортивного вида, одетый в синюю футболку, шорты и бейсболку, а уже спустя 32 секунды неторопливо вышел из здания с похищенным офортом в руках. Указано, что размеры офорта составляют 50 на 60 сантиметров. Об этом сообщает ВВС.

"Они как бы просто заглянули в галерею вдвоем, вероятно, для отвлечения сотрудников, и убежали слишком быстро, до того, как кто-то успел что-либо заметить", - рассказала директор галереи Анжела Келлет.

Также сообщается, что похищенный экспонат в экспозиционном зале был прикреплен к мольберту при помощи троса, однако в момент похищения и трос и карабин отсутствовали. В настоящее время правоохранители пытаются выяснить, было ли отстегнуто крепление заранее или ловкий злоумышленник сумел обрезать трос за тот короткий промежуток времени, который он находился в помещении галереи.


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