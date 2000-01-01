15.10 18:58 MIGnews.com

Буркова перевели в другую камеру: названа причина

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Тюремная администрация перевела российского хакера Алексея Буркова, арестованного в 2015 году за мошенничество с кредитами в Интернете с участием граждан США, переведен в другую камеру, где за россиянином можно будет лучше следить.С соответствующей просьбой к израильскому правительству обратились спецслужбы Соединенных Штатов Америки, куда Верховный суд Израиля недавно разрешил экстрадировать хакера.Бурков обрел известность, когда Кремль попытался обменять израильтянку Нааму Иссахар, осужденную российским судом на 7,5 лет тюрьмы за якобы контрабанду наркотиков. Официальный Иерусалим вынужден был отклонить российское предложение, ведь уже согласовал выдачу Буркова американским властям.Стоит отметить, что в понедельник, 14 октября, мать удерживаемой Кремлем израильтянки Яффа Иссахар впервые встретилась с дочерью после оглашения ее приговора."Она не понимает, кто такой Алексей Бурков и какое он имеет к ней отношение. Уже полгода она живет в комнате с тремя людьми и видит небо только сквозь решетку. Она мне всего не говорит, но я чувствую, что у нее бывают ужасные дни. Когда Наама услышала о том, что президент Ривлин написал письмо Путину, то сказала мне: «Мама, какое помилование? Это же значит, что я преступница, а это не так»", - рассказала мать израильтянки.Некоторые СМИ предполагают, что причиной столь рьяных попыток воспрепятствовать экстрадиции хакера заключается в том, что мужчина может обладать ценной информацией о вмешательстве РФ в дела выборы президента США в 2016 году.