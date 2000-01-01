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Молния ударила в пляж с людьми неподалеку от Газы | Фото:15.10 15:47   MIGnews.com

Молния ударила в пляж с людьми неподалеку от Газы

Молния ударила в пляж Зиким, что близ Ашкелона (недалеко от Газы), в результате чего пострадали три человека.

По данным Ynet, ЧП произошло во вторник, 15 октября.

"На пляже были двое молодых людей без сознания, и еще один был частично в сознании", – рассказал фельдшер MDA Керен Слободник.

Пострадавших экстренно госпитализировали в медицинский центр Барзилай. Уточняется, что два человека (мужчина и женщина) находятся в стабильном умеренном состоянии, третий (20-летний мужчина) – в критическом.

Слободник добавил, что после вмешательства медиков сердце одного из пострадавших вновь начало биться. Персонал делает все возможное, чтобы помочь человеку, который в критическом состоянии.

В последние дни израильские пляжи были переполнены из-за праздников. Тем временем, синоптики предупреждают, что, не смотря на жару, в ближайшее время возможны дожди с грозами. Нахождение на пляже в такую погоду является небезопасным.

«В ближайшие часы и до поздней ночи велика вероятность грозы и грозы, - сказал метеоролог Meteo-Tech Цахи Вахсман. - Но в ближайшие несколько часов появится больше дождевых облаков, поэтому вероятность грозы высока».


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