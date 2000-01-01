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Курды предупреждают о гуманитарном кризисе | Фото:15.10 14:29   MIGnews.com

Курды предупреждают о гуманитарном кризисе

Курдская администрация в северной Сирии сообщила, что гуманитарные условия ухудшаются с каждым днем после вторжения Турции на прошлой неделе.

В заявлении, сделанном во вторник, 15 октября, говорится, что столь необходимая гуманитарная помощь не доходит из-за остановки в работе международных организаций и увольнения их сотрудников. Администрация региона заявляет о нехватке медицинского оборудования и медикаментов после того, как "большинство медицинских центров перестали функционировать".

Администрация призывает ООН, Лигу арабских государств и Европейский союз "быстро вмешаться и оказать медицинскую, материально-техническую и гуманитарную помощь перемещенным лицам во избежание гуманитарного кризиса".


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