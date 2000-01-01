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Камера засняла вора творения Сальвадора Дали 15.10 23:39   MIGnews.com

Камера засняла вора творения Сальвадора Дали

В Сан-Франциско полиция расследует кражу цветного офорта "Горящий жираф" Сальвадора Дали с выставки в местной галерее.

Похищение было зафиксировано внешними камерами наблюдения: человек в спортивной одежде спокойно заходит в галерею и потом также, не торопясь, покидает ее уже с гравюрой Дали в руках. Картина немаленькая – 50 см на 60 см.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства кражи, поскольку экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом, однако в момент похищения ни карабина, ни троса не оказалось. Следствие не исключает, что у похитителя могли быть сообщники, пишет abc7news.

В 2012 году из галереи в Нью-Йорке была похищена картина Сальвадора Дали "Портрет дона Хуана Тенорио", неделю спустя ее вернули по почте.


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