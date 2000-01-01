15.10 13:41 MIGnews.com

Немецкий спецназ час не мог найти террориста из Галлы

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Немецкие законодатели заявили, что полиция целый час искала след террориста, совершившего двойное убийство возле синагоги в Галле в Йом Кипур.Немецкое информационное агентство dpa процитировало региональных законодателей в штате Саксония-Анхальт, которые в понедельник заявили, что в результате, боевика арестовали два офицера полиции, а не спецназ, которые охотились за ним.27-летний неонацист по имени Стефан Баллиет был арестован в Цайце, расположенном примерно в 50 километрах к югу от Галле. Власти заявляют, что он намеревался совершить "бойню" своим "актом террора". Когда его первоначальный план был сорван, он застрелил двух человек поблизости синагоги.Затем он сбежал в своей машине, но был ранен во время перестрелки с полицией и в конечном итоге арестован.