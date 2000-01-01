Вердикт суда ФРГ: изъятие продуктов из мусора - кража
Доставать еще пригодные в пищу продукты питания из мусорного контейнера, принадлежащего супермаркету, - это воровство, говорится в решении Верховного суда земли Бавария.
Данное решение было принято судом в связи с апелляцией по делу, которое вызвало в Германии большой общественный резонанс. В конце 2018 года года две немецкие студентки Франциска С. и Каролине К., взломали контейнер одного из супермаркетов в баварском городе Ольхинг, чтобы достать оттуда еще пригодные в пищу продукты питания, выброшенные из-за истечения минимального срока хранения. Из-за этого в январе 2019 года девушки были приговорены к восьми часам общественных работ каждая и штрафу в размере 225 евро, пишет Nordbayern.de.
Не согласившись с этим приговором, студентки обжаловали его и проиграли 2 октября. По решению суда, даже после того как супермаркет отправил продукты питания в мусор, они остаются его собственностью. Сами девушки раскритиковали это решение, а также "бессмысленное уничтожение продуктов питания".