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Вдова Янай Вейсмана, убитого террористами, вышла замуж | Фото:15.10 11:21   MIGnews.com

Вдова Янай Вейсмана, убитого террористами, вышла замуж

Спустя три с половиной года после того, как Янай Вейсман был убит в результате теракта в супермаркете "Рами Лави", его жена Яэль вышла замуж за Роя Ариэли.

В понедельник вечером в посту в Фейсбуке Яэль пометила фото своего жениха и написала: "Ты преодолел это вместе со мной". Тувия Янай Вайсман был бойцом в бригаде Нахаль и жил в Маале Михмас в районе Биньямин в Самарии.

Во время теракта он совершал покупки в Рами Леви со своей женой и четырехмесячной дочерью Нетой.

Увидев, как два арабских подростка из Палестинской автономии вошли в магазин и начали атаковать покупателей, безоружный Вейсман бросился на защиту людей, чтобы остановить нападение. Он был убит террористами ударом ножом.


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