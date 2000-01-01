15.10 09:05 MIGnews.com

Выстрел в голову: подробности убийства в Нетании

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В израильской прессе опубликованы подробности убийства в Нетании полицейским своей жены.Убитую, 36-летнюю Ангвон Васса, утром 14 октября видели соседи. Она прогуливалась по двору с двухмесячным младенцем, и ничто не предвещало проблем.Два месяца назад полицейский написал в facebook жены: “Моя дорогая супруга, когда ты родилась, мир стал совершенным, и тот день, когда Создатель мира заберет тебя, мир перестанет существовать. Я молюсь о твоем здоровье и долголетии, счастье и богатве”.Жена была убита выстрелом в упор в голову.Дети в момент убийства находились в соседней комнате.Жена никогда не жаловалась на мужа, семья никогда не обращалась за социальной поддержкой.Муж немедленно признал себя виновным. Он сам позвонил в полицию и сказал: “Я убил мою жену”.