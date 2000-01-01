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Юваль Ха-Мебульбаль может оказаться за решеткой 15.10 08:08   MIGnews.com

Юваль Ха-Мебульбаль может оказаться за решеткой

Юваль Ха-Мебульбаль, звезда израильских детских программ и сериалов, может провести долгие годы за решеткой.  14 октября Ювалю Шэм-Тов (Юваль Ха-Мелбульбаль) было предъявлено обвинительное заключение.

Ювалю предъявлено шесть обвинений во владении наркотиками для личного использования и четырех случаях владения наркотиками не для личного использования.

Тем не менее, Ювалю не предъявлено обвинение в торговле наркотиками, что делает возможным вынесение приговора предусматривающего относительно мягкое наказание.

Суд над звездой пройдет в окружном суде Тель-Авива в феврале 2019 года.


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