15.10 08:08 MIGnews.com

Юваль Ха-Мебульбаль может оказаться за решеткой

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Юваль Ха-Мебульбаль, звезда израильских детских программ и сериалов, может провести долгие годы за решеткой. 14 октября Ювалю Шэм-Тов (Юваль Ха-Мелбульбаль) было предъявлено обвинительное заключение.Ювалю предъявлено шесть обвинений во владении наркотиками для личного использования и четырех случаях владения наркотиками не для личного использования.Тем не менее, Ювалю не предъявлено обвинение в торговле наркотиками, что делает возможным вынесение приговора предусматривающего относительно мягкое наказание.Суд над звездой пройдет в окружном суде Тель-Авива в феврале 2019 года.