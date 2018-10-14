15.10 06:51 MIGnews.com
Задержан полицейский, застреливший свою жену в Нетании
Вечером 14 октября 24-летний полицейский застрелил 36-летнюю жену в Нетании.
В 21:00 полицейский позвонил на станцию полиции в Нетании и сообщил, что выстрелил своей жене в верхнюю часть тела.
Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили, что жена сидит в кресле на кухне квартиры четы, а муж сидит напротив нее. Жена была мертва.
Мотивы убийства на настоящий момент неясны.
Предполагается, что убийству предшествовала ссора между супругами.
На момент убийства дети четы - 9 и 10-летние от первого брака супруги и младенец, отцом которого был полицейский, находились в квартире.
Полицейские Нетании в шоке от поступка коллеги. По их словам, речь идет о спокойном, скромном и отличном офицере.
Речь идет о пятнадцатом убийстве женщины супругом в Израиле с начала года. Только неделю назад в Нетании Ализа Шпак была зарезана ее бывшим мужем.
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