15.10 06:51 MIGnews.com

Задержан полицейский, застреливший свою жену в Нетании

חשד לרצח: אישה נורתה למוות בביתה בנתניה; נעצר חשוד • @TzurMaor עם כל הפרטים >> https://t.co/6yxnfVF8Ku



(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/lX5tzZ9esV — חדשות עשר (@news10) October 14, 2018

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Вечером 14 октября 24-летний полицейский застрелил 36-летнюю жену в Нетании.В 21:00 полицейский позвонил на станцию полиции в Нетании и сообщил, что выстрелил своей жене в верхнюю часть тела.Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили, что жена сидит в кресле на кухне квартиры четы, а муж сидит напротив нее. Жена была мертва.Мотивы убийства на настоящий момент неясны.Предполагается, что убийству предшествовала ссора между супругами.На момент убийства дети четы - 9 и 10-летние от первого брака супруги и младенец, отцом которого был полицейский, находились в квартире.Полицейские Нетании в шоке от поступка коллеги. По их словам, речь идет о спокойном, скромном и отличном офицере.Речь идет о пятнадцатом убийстве женщины супругом в Израиле с начала года. Только неделю назад в Нетании Ализа Шпак была зарезана ее бывшим мужем.