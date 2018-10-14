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Задержан полицейский, застреливший свою жену в Нетании 15.10 06:51   MIGnews.com

Задержан полицейский, застреливший свою жену в Нетании

Вечером 14 октября 24-летний полицейский застрелил 36-летнюю жену в Нетании.

В 21:00 полицейский позвонил на станцию полиции в Нетании и сообщил, что выстрелил своей жене в верхнюю часть тела.





Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили, что жена сидит в кресле на кухне квартиры четы, а муж сидит напротив нее. Жена была мертва.

Мотивы убийства на настоящий момент неясны.

Предполагается, что убийству предшествовала ссора между супругами.

На момент убийства дети четы - 9 и 10-летние от первого брака супруги и младенец, отцом которого был полицейский, находились в квартире.

Полицейские Нетании в шоке от поступка коллеги. По их словам, речь идет о спокойном, скромном и отличном офицере.

Речь идет о пятнадцатом убийстве женщины супругом в Израиле с начала года. Только неделю назад в Нетании Ализа Шпак была зарезана ее бывшим мужем.


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