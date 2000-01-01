15.10 19:18 MIGnews.com
В туннеле застрял поезд с пассажирами
В понедельник, 15 октября, новый скоростной поезд который курсирует между Иерусалимом и аэропортом Бен-Гурион застрял в туннеле.
На борту поезда находятся 150 пассажиров, пишет Times of Israel
.
Пассажиры жалуются на то, что в поезде не работают кондиционеры, и поэтому некоторые начинают задыхаться.
Поезд должен был прибыть в Иерусалим в 17:55. Вместо этого пассажиров эвакуируют в аэропорт Бен-Гурион, откуда автобусами отвезут в Иерусалим.
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