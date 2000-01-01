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В туннеле застрял поезд с пассажирами 15.10 19:18   MIGnews.com

В туннеле застрял поезд с пассажирами

В понедельник, 15 октября, новый скоростной поезд который курсирует между Иерусалимом и аэропортом Бен-Гурион застрял в туннеле.

На борту поезда находятся 150 пассажиров, пишет Times of Israel.

Пассажиры жалуются на то, что в поезде не работают кондиционеры, и поэтому некоторые начинают задыхаться.

Поезд должен был прибыть в Иерусалим в 17:55. Вместо этого пассажиров эвакуируют в аэропорт Бен-Гурион, откуда автобусами отвезут в Иерусалим.


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