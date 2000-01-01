15.10 18:44 MIGnews.com

Полиция изъяла 22 миллиона таблеток амфетамина

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Тайская полиция перехватила крупную партию наркотиков. По словам властей, курьеров с 22 миллионами таблеток амфетамина удалось задержать на границе с Мьянмой в минувшие выходные.Стоимость груза не называют. Однако основываясь на оценках предыдущих партий - она может превысить 70 миллионов долларов. В полиции предполагают, что Таиланд не был конечной точкой маршрута.Наркотики должны были отправится в другие страны, считают правоохранители. По факту инцидента было начато расследование. По этому делу были задержаны 13 человек.Производство амфетамина в Юго-Восточной Азии достигло угрожающего уровня, об этом говорится в майском докладе ООН.Большая часть появляется в Мьянме, в штате Шан. Этот регион издавна известен тем, что в нем изготавливают опиум и героин. Однако в последние годы наркокартели переключились на более выгодный мет.