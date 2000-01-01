Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Полиция изъяла 22 миллиона таблеток амфетамина15.10 18:44   MIGnews.com

Полиция изъяла 22 миллиона таблеток амфетамина



Тайская полиция перехватила крупную партию наркотиков. По словам властей, курьеров с 22 миллионами таблеток амфетамина удалось задержать на границе с Мьянмой в минувшие выходные.

Стоимость груза не называют. Однако основываясь на оценках предыдущих партий - она может превысить 70 миллионов долларов. В полиции предполагают, что Таиланд не был конечной точкой маршрута.

Наркотики должны были отправится в другие страны, считают правоохранители. По факту инцидента было начато расследование. По этому делу были задержаны 13 человек.

Производство амфетамина в Юго-Восточной Азии достигло угрожающего уровня, об этом говорится в майском докладе ООН.

Большая часть появляется в Мьянме, в штате Шан. Этот регион издавна известен тем, что в нем изготавливают опиум и героин. Однако в последние годы наркокартели переключились на более выгодный мет.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:39
Нетаниягу рассказал об отношениях с Россией
19:19
Израиль сорвал 40 атак ИГ
19:18
В туннеле застрял поезд с пассажирами
18:20
Шары с зажигательной смесью обнаружили у границы с Иорданией
17:49
Пингвины-геи усыновят птенца  
17:37
Лапид: этим правительством руководит Совет мудрецов Торы
16:50
Netflix купил израильский сериал
16:50
Рухани: администрация Трампа самая враждебная  
16:29
В аптеке Кельна неизвестные захватили заложников
16:09
Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка  
15:37
Жириновский о "закрывающем всю планету" ЗРК С-700‍
15:05
Дилеры “сдают в аренду” разрешения палестинским рабочим
14:50
Маловероятная война
13:30
"Полицейский не хотел убивать свою жену"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus