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`Полицейский не хотел убивать свою жену` 15.10 13:30   MIGnews.com

"Полицейский не хотел убивать свою жену"

Суд в Хайфе продлил на семь дней срок предварительного содержания под стражей 24-летнего полицейского Васса Месароша Моше, застрелившего вечером 14 октября свою жену.

Расследование ведет департамент внутренних расследований полиции.

Суд наложил запрет на публикацию любых данных о деле.

Общественный адвокат обвиняемого, Лиор Бар Зохар заявил: “Мне не позволено ничего говорить, но я могу сказать, что обвиняемый очень, очень расстроен. Сегодня его обследует психиатр по приказу судьи”.

Зохар добавил: "Он утверждает, что не намеревался убивать жену. Он сотрудничает со следствием".


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