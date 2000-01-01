15.10 13:30 MIGnews.com

"Полицейский не хотел убивать свою жену"

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Суд в Хайфе продлил на семь дней срок предварительного содержания под стражей 24-летнего полицейского Васса Месароша Моше, застрелившего вечером 14 октября свою жену.Расследование ведет департамент внутренних расследований полиции.Суд наложил запрет на публикацию любых данных о деле.Общественный адвокат обвиняемого, Лиор Бар Зохар заявил: “Мне не позволено ничего говорить, но я могу сказать, что обвиняемый очень, очень расстроен. Сегодня его обследует психиатр по приказу судьи”.Зохар добавил: "Он утверждает, что не намеревался убивать жену. Он сотрудничает со следствием".