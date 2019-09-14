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Из-за атаки хути - сокращена на 50% добыча нефти в Саудии 15.09 06:48   MIGnews.com

Из-за атаки хути - сокращена на 50% добыча нефти в Саудии

Масштабная атака йеменских мятежников хути против саудовской нефтяной инфраструктуры привела к тому, что Сауды временно приостановили производство нефти.

Удар был нанесен по главному промышленному объекту Саудовской Аравии в Абакейк. В результате на заводе, являющимся крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в мире, начался крупный пожар.

Министерство энергетики  энергетики Саудовской Аравии заявило о том, что приостанавливает 50% добычи нефти.

Ранее агентство  Reuters сообщило о том, что ущерб причинен мощностям, производящим 5 миллионов баррелей в день - около 5% мирового снабжения.





В социальных сетях сообщается, что ущерб, причиненный ударами таков, что производство в Абакейк приостановлено “не на дни, а на недели”. Финансисты и трейдеры предупреждают о возможных сбоях в международной торговле нефтью.

Удары по Абакейк нанесены 10 дронами-камикадзе,и, возможно, крылатыми ракетами.

В результате ударов начались сильные пожары на заводах в Абакейк и Хураис, Восточная провинция. Саудовские власти утверждают, что “ситуация находится под контролем”.

Очевидцы утверждают, что после атак на нефтезаводах “была слышна стрельба”.

Хути официально взяли на себя ответственность и обещают “расширить масштабы атак против Саудовской Аравии”.






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