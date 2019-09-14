Из-за атаки хути - сокращена на 50% добыча нефти в Саудии

В социальных сетях сообщается, что ущерб, причиненный ударами таков, что производство в Абакейк приостановлено “не на дни, а на недели”. Финансисты и трейдеры предупреждают о возможных сбоях в международной торговле нефтью.
Удары по Абакейк нанесены 10 дронами-камикадзе,и, возможно, крылатыми ракетами.
В результате ударов начались сильные пожары на заводах в Абакейк и Хураис, Восточная провинция. Саудовские власти утверждают, что “ситуация находится под контролем”.
Очевидцы утверждают, что после атак на нефтезаводах “была слышна стрельба”.
Хути официально взяли на себя ответственность и обещают “расширить масштабы атак против Саудовской Аравии”.
🔴 القوات اليمنية تشن غارات بعدد كبير من الطائرات المسيرة على معامل #بقيق في إقليم شرق الجزيرة العربية المُحتل.