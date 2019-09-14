15.09 06:48 MIGnews.com

Из-за атаки хути - сокращена на 50% добыча нефти в Саудии

The world's largest oil processing facility has been hit in a drone attack.



Yemen's Houthi rebels have said they were behind the strikes on Saudi Arabia's Abqaiq plant. Read the full story here: https://t.co/PIGqR4cB2o pic.twitter.com/0Zor9f3Eye — Sky News (@SkyNews) September 14, 2019

🔴 القوات اليمنية تشن غارات بعدد كبير من الطائرات المسيرة على معامل #بقيق في إقليم شرق الجزيرة العربية المُحتل. — قناة أحرار (@QanatAhrar) September 14, 2019

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Масштабная атака йеменских мятежников хути против саудовской нефтяной инфраструктуры привела к тому, что Сауды временно приостановили производство нефти.Удар был нанесен по главному промышленному объекту Саудовской Аравии в Абакейк. В результате на заводе, являющимся крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в мире, начался крупный пожар.Министерство энергетики энергетики Саудовской Аравии заявило о том, что приостанавливает 50% добычи нефти.Ранее агентство Reuters сообщило о том, что ущерб причинен мощностям, производящим 5 миллионов баррелей в день - около 5% мирового снабжения.В социальных сетях сообщается, что ущерб, причиненный ударами таков, что производство в Абакейк приостановлено “не на дни, а на недели”. Финансисты и трейдеры предупреждают о возможных сбоях в международной торговле нефтью.Удары по Абакейк нанесены 10 дронами-камикадзе,и, возможно, крылатыми ракетами.В результате ударов начались сильные пожары на заводах в Абакейк и Хураис, Восточная провинция. Саудовские власти утверждают, что “ситуация находится под контролем”.Очевидцы утверждают, что после атак на нефтезаводах “была слышна стрельба”.Хути официально взяли на себя ответственность и обещают “расширить масштабы атак против Саудовской Аравии”.