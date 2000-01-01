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Жуткая авария под Ярославлем 15.09 20:22   MIGnews.com

Жуткая авария под Ярославлем

Дорожно-транспортное происшествие под Ярославлем, в результате которого погибли семеро пассажиров автобуса, по данным предварительного расследования произошло по вине водителя грузового автомобиля, который выехал на встречную полосу дорожного движения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.



По данным правоохранителей, авария, унесшая жизни семерых человек, произошла около 11.00 в субботу, 14 сентября. Предварительное следствие показало, что грузовик марки "МАН" выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с автобусом марки "ПАЗ". В момент аварии в автобусе находились 30 человек. Семеро из них погибли, еще 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

Также сообщается, что сведения о количестве погибших разнятся - по разным данным погибли "от семи до девяти" пассажиров автобуса.


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