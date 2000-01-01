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15.09 13:24   MIGnews.com

Над Кувейтом засекли неидентифицированные беспилотники

Кувейтская газета A-Rai сообщила о том, что в ночь на субботу, 14 сентября над восточной границей эмирата были засечены неидентифицированные беспилотники.

По информации газеты, беспилотники некоторое время провели в воздушном пространстве Кувейта, после чего покинули его.

Сообщения об этом инциденте поступили на фоне распространившихся в арабских социальных сетей слухов о том, что нефтяные месторождения Саудии в Абакейк были в реальности атакованы из Ирака,  с баз в районе Басры, а не йеменскими мятежниками хути.


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