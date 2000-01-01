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У@бывайте в Израиль: Зверобой обматерила Зеленского 15.06 09:56   MIGnews.com

Зверобой обматерила Зеленского

Ветеран АТО Елена Самбул, более известная под прозвищем Маруся Зверобой, обматерила президента Украины Владимира Зеленского после того, как стало известно о заражении его жены коронавирусом.

Соответствующий пост она разместила на своем Telegram-канале.

Одиозная активистка, которая уже проходит как подозреваемая по уголовному делу за угрозы в адрес президента, пригрозила "подвесить за ноги" Зеленского и его семью, как это "сделали с царской семьей" (видимо, перепутав царскую семью с итальянским диктатором Муссолини), а также посоветовала им как можно быстрее уезжать в Израиль.

Кроме того, Зверобой обвинила Зеленского в том, что тот "издевается над родными и детьми Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и ветеранов Грищенко", подозреваемыми в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

"Интересно, требование активистки Маруси Звиробий к президенту Зеленскому "уй@бывать в Израиль, пока вас как царскую семью за ноги не повесили" - это антисемитизм или разжигание межнациональной розни?", - прокомментировал скандальное заявление Зверобой глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.


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