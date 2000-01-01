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Пожар в доме для душевнобольных в Реховоте: один погибший 15.06 07:40   MIGnews.com

Пожар в доме для душевнобольных в Реховоте: один погибший

Вечером, 14 июня, в общежитии для душевнобольных Бейт-Хана в Реховоте вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек, а пострадали 19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Пожарные эвакуировали 45-летнего жителя без признаков жизни с сильными ожогами из комнаты на первом этаже, где началось возгорание. Медики службы скорой помощи в результате объявили его мертвым.

На месте происшествия работали пять пожарных и спасательных бригад, пытаясь спасти оставшихся 22 жителей и троих сотрудников общежития, оставшихся в ловушке в горящем здании. В итоге, 19 жителей были эвакуированы в близлежащий медицинский центр "Каплан" в Реховоте и медицинский центр имени Ицхака Шамира в Црифине с легкими травмами от вдыхания дыма.

Обстоятельства, которые привели к пожару, выясняются. В данном заведении проживают 23 человека в возрасте от 30 до 60 лет, страдающие от психических заболеваний.


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