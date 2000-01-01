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В Израиле – 302 жертвы COVID-19, 19237 зараженных | Фото:15.06 19:51   MIGnews.com

В Израиле – 302 жертвы COVID-19, 19237 зараженных

По состоянию на вечер, 15 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 19237 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

За последние сутки было зафиксировано 182 новых случая заражения. Активными носителями коронавируса считаются 3520 человек.

На сегодняшний день 35 пациентов в тяжелом состоянии, из них 25 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 45 пациентов – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме. За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 302 пациента. За последние сутки - две жертвы.


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