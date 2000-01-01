15.06 19:02 MIGnews.com

Франция: ЧП на подлодке

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Во французском Тулоне возник пожар на атомной подводной лодке La Perle.По данным AFP, спасателям понадобилось 14 часов для утешения огня.Известно, что подлодка проходит капитальный ремонт на базе французского военно-морского флота в Тулоне.По словам министра обороны Флоранса Парли, выброса ядерных веществ не было."Были приняты все меры, чтобы защитить атомный реактор", - отметила она.Ядерное топливо было выгружено, оружия на борту не было. Всех, кто находился на подлодке, эвакуировали.Представитель ремонтного центра ВМФ назвал инцидент "серьезным".