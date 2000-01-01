Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Франция: ЧП на подлодке | Фото: AFP15.06 19:02   MIGnews.com

Франция: ЧП на подлодке

Во французском Тулоне возник пожар на атомной подводной лодке La Perle.

По данным AFP, спасателям понадобилось 14 часов для утешения огня.

Известно, что подлодка проходит капитальный ремонт на базе французского военно-морского флота в Тулоне.

По словам министра обороны Флоранса Парли, выброса ядерных веществ не было.

"Были приняты все меры, чтобы защитить атомный реактор", - отметила она.

Ядерное топливо было выгружено, оружия на борту не было. Всех, кто находился на подлодке, эвакуировали.

Представитель ремонтного центра ВМФ назвал инцидент "серьезным".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:12
Учителя обвинили минфин в жестокости
19:51
В Израиле – 302 жертвы COVID-19, 19237 зараженных
19:30
Учителям угрожают урезать зарплату: названы условия
18:41
Нетаниягу: аннексия может быть в несколько этапов
18:20
Трамп рассказал о супер-пупер ракете США
17:59
ФРГ: члены ячейки Альтернатива для Германии - под контролем
17:38
Ликуд и Кахоль Лаван договорились по норвежскому закону
17:17
Сирийские друзы призвали к свержению Асада
16:56
Евросоюз озвучил Израилю цену за аннексию
16:53
Шефи Паз: я наклеила наклейки судье Фогельману
16:35
Twitter удалил 32000 аккаунтов, связанных с РФ, КНР,Турцией
16:13
ЧП с дипломатом-бедуином: в дело вмешался глава МИД
15:33
СМИ: король Иордании игнорирует Нетаниягу
15:10
Китай требует от Twitter блокировки ряда аккаунтов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  