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Шефи Паз: я наклеила наклейки судье Фогельману 15.06 16:53   MIGnews.com

Шефи Паз: я наклеила наклейки судье Фогельману

Дело об “угрозах” судье БАГАЦа Узи Фогельману приняло неожиданный оборот.

Как выяснилось, полученные судьей угрозы заключались в том, что рядом с домом судьи наклеили наклейки “Кровь еврейская предана”.

Фогельман, известный защитник права на свободу самовыражения, по крайней мере, когда это касается арабских или левацких организаций, немедленно подал заявление в Лахва 433.

Активистка борьбы против нелегальной иммиграции, бывший член Мерец, лесбиянка и создательница “Фронта Освобождения Южного Тель-Авива” заявила, что это она наклеила наклейки у дома судьи.

Шефи Паз заявила: “У меня заняло некоторое время выяснить его адрес. Если бы не это, я бы сделала это куда раньше”.


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