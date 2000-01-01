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ЧП с дипломатом-бедуином: в дело вмешался глава МИД | Фото:15.06 16:13   MIGnews.com

ЧП с дипломатом-бедуином: в дело вмешался глава МИД

Министр иностранных дел Габи Ашкенази побеседовал с израильским дипломатом-бедуином, который пожаловался в полицию на охранников центральной автобусной станции Иерусалима.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"В израильском обществе нет места для насилия. Я надеюсь, что правоохранительные органы проведут расследование и выяснят причину", - сказал он.

Напомним, дипломат-бедуин Исмаэль Халди подал жалобу в полицию на четырех охранников центральной автобусной станции Иерусалима, обвинив их в насильственном задержании.

Он утверждал, что один из охранников встал коленом ему на горло. Между тем, представители автовокзала опровергли заявление дипломата.


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