15.06 16:13 MIGnews.com
ЧП с дипломатом-бедуином: в дело вмешался глава МИД
Министр иностранных дел Габи Ашкенази побеседовал с израильским дипломатом-бедуином, который пожаловался в полицию на охранников центральной автобусной станции Иерусалима.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"В израильском обществе нет места для насилия. Я надеюсь, что правоохранительные органы проведут расследование и выяснят причину", - сказал он.
Напомним, дипломат-бедуин Исмаэль Халди подал жалобу
в полицию на четырех охранников центральной автобусной станции Иерусалима, обвинив их в насильственном задержании.
Он утверждал, что один из охранников встал коленом ему на горло. Между тем, представители автовокзала опровергли заявление дипломата.
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