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Нападение на Йехуду Глика: задержаны подозреваемые | Фото:15.06 13:56   MIGnews.com

Нападение на Йехуду Глика: задержаны подозреваемые

В понедельник, 15 июня, полиция задержала четырех подозреваемых из Восточного Иерусалима в избиение бывшего депутата Кнессета Йехуды Глика.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Уточняется, что суд продлил срок содержания под стражей на трое суток. Другие подробности по поводу подозреваемых на данный момент не раскрываются.

Напомним, нападение на Глика произошло 4 июня возле дома, в котором проживают родители 32-летнего аутиста Ияда аль-Халака, застреленного сотрудниками МАГАВ 30 мая в Старом Городе. Пострадавшего доставили в больницу "Шаарей Цедек".

Нападение произошло во время поездки Глика к родственникам погибшего с целью выразить соболезнования. 8 июня полиция уже задерживала подозреваемого, но Иегуда Глик не узнал его в лицо.


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