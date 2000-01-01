15.06 11:33 MIGnews.com

Переспавшая с футболистами Маккаби: меня мучают кошмары

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12-й канал израильского ТВ сообщает о душевных проблемах двух несовершеннолетних девочек, вступивших в сексуальные отношения с игроками футбольного клуба Маккаби Тель-Авив.Обвиняемые в статутном изнасиловании игроки уже дали свои показания, также дала показания одна из девочек. Другая не пришла на полицейскую станцию, поскольку находилась в расстроенном состоянии.Одна из девочек заявила: “Я понимаю, что меня использовали. Меня передавали из рук в руки. Ни одна девочка в моем возрасте не хотела бы оказалась в подобной ситуации, но это то. что происходит вокруг меня”.Родственник одной из девочек рассказывает: “Она очень хрупкая. она почти не ест. Она не перестает рыдать. Она не спит. По ночам ее мучают кошмары. У нее очень тяжелое чувство того, что ее использовали”.Родственник добавил: “ Люди не знают правды, она полностью противоположна тому, что утверждает другая сторона. Все кто знаком с ней, знают, что она выглядит не старше, но младше ее возраста”.