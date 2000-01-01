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SIPRI: ядерные державы модернизируют свои арсеналы 15.06 13:04   MIGnews.com

SIPRI: ядерные державы модернизируют свои арсеналы

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, из которого следует, что ядерные державы продолжают модернизировать свои вооружения, ставя именно ядерное оружие в центр стратегий безопасности.

Аналитики института предупреждают, что напряженные отношения между Пекином, Москвой и Вашингтоном, а также отсутствие прогресса в переговорах о соглашениях по контролю за вооружениями, может привести к новой гонке вооружений.

В документе уточняется, что в начале 2020 года США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея - имели совокупно 13,4 тыс. единиц ядерного оружия. Около 3,72 тыс. единиц ядерного оружия хранятся на складах оперативных частей, а около 1,8 тыс. из них находятся в состоянии оперативной готовности.


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