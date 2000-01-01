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Глава ЛАГ призвал иранцев быть осторожными 15.06 10:15   MIGnews.com

Глава ЛАГ призвал иранцев быть осторожными

Глава Лиги арабских государств предупредил Иран об эскалации конфликта с Соединенными Штатами и отметил противоречивые сообщения о нападениях в четверг на танкеры у побережья Ирана.

"Мой призыв к иранцам - и я называю их братьями-иранцами: будьте осторожны и идите в обратном направлении, потому что вы подталкиваете всех к конфронтации", - сказал Ахмед Абу-ль-Гейт после встречи с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет Timesofisrael.

Ахмед Абу-ль-Гейт, генеральный секретарь панарабского блока, рассмотрел противоречивые требования об ответственности за нападение на два корабля вблизи Османского пролива. США заявили, что Иран несет ответственность за нападение, и Тегеран отрицает это обвинение.

"Мы считаем, что обязанности должны быть четко определены. Факты будут раскрыты, я уверен, это только вопрос времени", - сказал Абу-ль-Гейт.

После инцидента напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном резко возросла.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в саботаже. По его словам, Иран - "страна террора".


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