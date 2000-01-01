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Директор Еврейского музея в Берлине уходит из-за критики 15.06 08:56   MIGnews.com

Директор Еврейского музея в Берлине уходит из-за критики

Директор Еврейского музея в Берлине уходит в отставку после резкой критики руководства музея со стороны еврейской общины Германии.

В заявлении говорится, что директор Питер Шефер уходит в отставку, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение музея. Информации о долгосрочном преемнике перед заседанием совета директоров, назначенным на следующую неделю не поступало.

Во вторник Центральный совет евреев Германии раскритиковал музей после того, как его аккаунт в Твиттере опубликовал ссылку на статью о еврейских ученых, отвергающих резолюцию немецкого парламента, в которой осуждается движение бойкотируемых палестинцев против Израиля, под названием "#mustread". В нем говорится, что "в этих обстоятельствах нужно подумать о том, подходит ли название "еврей", пишет Ynetnews.

В начале этого года на выставке по Иерусалиму, Израиль озвучил свои возражения из-за того, что выставка якобы представляла собой одностороннюю точку зрения - палестинцев.


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